شكرا لقرائتكم خبر عن بسكاكين ومطهرات.. مجازر الشرقية تستقبل أضاحي المواطنين في ثاني أيام العيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المجازر الحكومية التابعة لمديرية الطب البيطري بالشرقية، استقبال الأضاحي من المواطنين لنحرها بالمجان وسط إجراءات وقائية وإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري، أن هناك متابعة مستمرة بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، لاستقبال شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على حلها فوراً، لافتا إلى أن عدد الأضاخي التي تم ذبحها بالمجازر حتى الثانية عشر من ظهر اليوم الأول بلغ حوالي ٧٠٠ أضحية، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة احتياجات المجازر من أدوات النظافة وأدوات الكشف على اللحوم من سكاكين ومطهرات، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وذلك حفاظاً على البيئة وسلامة المذبوحات وتقديمها بشكل يليق بالمواطنين.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم إجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية، وإلزام الجزارين والمترددين على المجازر بإرتداء كمامات واقية وقفازات حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح «بركات»، أن هناك حملات مكثفة بالتنسيق بين مديريتي التموين والصحة ومباحث التموين، لضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، والمرور على محلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى التنسيق مع مجالس المدن لنقل مخلفات المجازر يومياً حفاظاً على البيئة ومنعا للتلوث.

ذبح الأضاحي تاني يوم العيد بمجازر الشرقية

ذبح الأضاحي تاني يوم العيد بمجازر الشرقية

ذبح الأضاحي تاني يوم العيد بمجازر الشرقية

ذبح الأضاحي تاني يوم العيد بمجازر الشرقية

ذبح الأضاحي تاني يوم العيد بمجازر الشرقية