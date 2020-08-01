شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 349 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، إزالة ٣٤٩ حالة تعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بمساحة ٩٩٢ فدانًا و٣ قيراط، وإزالة ١٣٦ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ٢٤ ألف و٥٠٠ مترًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ بدء تنفيذ فاعليات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة خلال الموجة الـ١٦ من يوم ٨ يوليو حتى يوم 29 يوليو، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وأوضح المحافظ أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المعتدين، وسيتم تطبيق القانون على الجميع، حتى يتم استرداد جميع أملاك الدولة.

وأضاف المحافظ إلى أن هناك تنسيق مستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.