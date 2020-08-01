شكرا لقرائتكم خبر عن مدير حماية النيل ببني سويف: أنهينا تكاسي النيل في 4 أشهر بدلا من عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف صالح، مدير عام حماية النيل ببنى سويف، انه تم الانتهاء من اعمال التكاسي بكورنيش النيل الغربي بتكلفة ٧ ملايين جنيها من ميزانية وزارة الرى بالتنسيق بين المحافظة والوزارة مشيرا إلى انه تم التنفيذ في اربع شهور مع ان مدة تنفيذ العملية سنة وتم عمل التكاسي بطول واحد كيلوونصف كما قامت الادارة بتنفيذ اعمال تكاسي حماية لنهر النيل بمراكز الفشن وبنى سويف والواسطى بتكلفة ١٠ مليون جنيه تم الانتهاء منها ايضا.

وكان محافظ بنى سويف تفقد كل المواقع الجاري بها أعمال على كورنيش النيل، حيث يجري حاليا تنفيذ مشروع إنشاء التكاسي بالمنطقة السفلية، وتم تقسيم المشروع لقطاعات،جاري التنفيذ في القطاع الأول بمسافة 500 متر من مساحة الكورنيش بالجزء السفلى، وشدد المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة أو قبلها، مؤكدا على أنه سيتابع سير الأعمال بشكل يومي، مناقشا مع مسئولي التنفيذ من الهيئة الهندسية آليات تنفيذ الأعمال بالتوازي دون معوقات، حيث يجري تنفيذ أعمال الجسات والرفع المساحي للبدء في تنفيذ تصميم مشروع تطوير الجزء السفلي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة العليا والتي تنفذها مديرية الطرق، التي تشمل مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة شارع سليمان متولي بداية من شارع إسلام حتى مزلقان الشلال، وستصل أقل زيادة من جانب من الطريق إلى 6 متر ليصل أقل عرض للطريق إلى 30 متر.

وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية المشروع الحيوية، خاصة وأن الطريق بعد تطويره سيصبح محور تنموي مهم، فهو يصل بين الكوبري العلوى القديم على النيل ومحور عدلي منصور، والذي بدوره يصل بين الغرب والشرق مرورا بالمناطق الصناعية بشرق النيل وصولا لطريق الزعفرانة بني سويف، بجانب أن الطريق يقع معظمه على كورنيش النيل.

واستعرض المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق الأعمال الجارية من عمل حوائط ساندة لزوم التوسعة بطول مسافة التطوير والتوسعة 2 كم، وكذا في المسافة بين نهاية الزهور وحتى المزلقان، وتم البدء في أعمال الطبقة الرابطة بالتوسعات التوازي مع أعمال الحوائط الساندة على جانبى الطريق الكامل.

وناقش المحافظ الأعمال الجارية بالكوبري الذي تم ازالته عند تقاطع طريق سليمان متولي وشارع مستشفى الصدر، حيث تم عمل تعظيم بعرض الطريق بالكامل وذلك ليتماشى مع أعمال التوسعة التي تمت على هذا الطريق من الجانبين، مشددا على العمل بوتيرة أسرع، ونهو الأعمال في التوقيتات المحددة.

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تجدر الإشارة إلى أن تم الانتهاء من مرحلتين الأولى والثانية من تطوير الجزء العلوي بمنطقة الكورنيش بداية من الكوبري العلوي على النيل القديم حتى شارع عبدالسلام عارف، حيث شمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق، وأعمدة انارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة من شارع إسلام حتى ملزقان الشلال، ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل (سفلي وعلوي )، وتحويله لمنطقة حضارية ومتنفس للمواطنين يحتوي على خدمات متكاملة.