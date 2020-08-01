شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 51 محضرًا لأصحاب محلات جزارة مخالفة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت مباحث تموين الشرقية، السبت، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، والرقابة التموينية، حملات تفتيشية ورقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية، بالتنسيق مع مجالس المدن، وبالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، شنت حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، تم من خلالها المرور على 86 محل جزارة وشادر، وثلاجة حفظ وبيع لحوم، أسفرت عن ضبط 324 كيلو لحوم صالحة للاستهلاك ذبح خارج المجازر، و35 كيلو لحوم مجمدة مخالفة، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، وتحرير 51 محضرًا مخالفة لاتخاذ اللازم قانونًا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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