شكرا لقرائتكم خبر عن محاضر ضد الجزراين بالمنوفية حال تجميع جلود الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع السيد حسن عبدالعال رئيس مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية أعمال لجنة تجميع جلود الأضاحي بالنادي الرياضي وفي حضور أعضاء اللجنة. وأكد عبدالعال انه تم التنبيه على التجار والجزارين والجمعيات الأهلية بمحافظة المنوفية بعدم تجميع الجلود ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للغرامة المالية وتحرير محاضر ضده مما يعرضه للمساءلة القانونية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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