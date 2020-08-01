شكرا لقرائتكم خبر عن مجزر كلية الزراعة يتصدر الإسكندرية بـ314 ذبيحة في أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامي عبدالغنى عبدالرسول مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية، نقيب الأطباء البيطريين، إن مجزر كلية الزراعة التابع لجامعة الإسكندرية في منطقة أبيس والمخصص ضمن 3 مجازر لذبح الأضاحى، خلال أيام العيد بالمجان للمواطنين استقبل 314 ذبيحة محتلاً المركز الأول.

وأوضح «عبدالرسول» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المركز الأولى في العامرية جاء في المركز الثانى بـ 277 ذبيحة ثم مجزر ابو قير بـ 208 ذبيحة باجمالى عدد مذبوحات أضاحى خلال اليوم الاول في المجزر الثلاثة بـ799 أضحية .

وأشار إلى أن مجزر كلية الزراعة استقبل 75 عجل بقرى و62 عجل جاموسى و177 رأس أغنام فيما استقبل المجزر الالى في العامرية 68 عجل بقرى 74 عجل جاموسى و135 أغنام واستقبل مجزر ابو قير 49 عجل بقرى و54 عجل جاموسى و105 أغنام .

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تتولى تكثيف الحملات التفتيشية، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تتم بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وفي حالة المخالفة يتم غلق للمحل أو المنفذ لمدة 60 يوما وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.