شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف جنيه غرامة لذبح الأضاحي في شوارع الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، السبت، حملاتها اليومية لمتابعة التزام المواطنين وأصحاب محال الجزارة بعدم ذبح الأضاحي في الشوارع، وذلك تنفيذاً لقرار محافظ الشرقية رقم 7312 لسنة 2020 بمنع ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، حفاظاً على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين.

وفي حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه من المخالف، وكذا عدم نقل جلود الأضاحي إلا بتصريح من مديرية الطب البيطري، وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ ٥ آلاف جنيه.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمتابعة التزام محال الجزارة بعدم الذبح إلا من خلال المجازر، والتأكد من التزام الأهالى والجزارين بعدم الذبح في الشوارع.

وخلال المرور الميدانى، تم تحرير محضرين ضد أحد المواطنين المخالفين بنطاق الوحدة المحلية بغيتة لقيامهم بالذبح في الشوارع، كما تم تحرير ١٠ محاضر ضد بعض أصحاب محال الجزارة المتواجدين بداية من شارع بورسعيد حتي شارع المحطة وطريق المحكمة الجديدة ببندر المدينة، لقيامهم بذبح الاضاحي بالشوارع.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالمرور الميدانى لمتابعة محال الجزارة للتأكد من إلتزام اصحابها بتنفيذ قرار المحافظ بمنع الذبح بالشوارع، وتم تحرير محضرين ضد أصحاب محال الجزارة المخالفين بشارع هندسة الري وطريق ملامس، كما تم تحرير محضر ضد صاحب جزارة بشارع وجيه اباظة والمتفرع من شارع ميدان الشهيد المنسى، لقيامهم بذبح الأضاحى بالشوارع وتم توقيع الغرامة المالية المقررة عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

فيما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة مكبرة لمنع الجزارين من الذبح بالشوارع، وتم تحرير ٦ محاضر ضد بعض اصحاب محال الجزارة المخالفين بشارع فاروق ؛وموقف المنصورة والحسينية، وشارع طلبة عويضة، لعدم التزام اصحابها بالذبح في الأماكن المسموح بها قانوناً .

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