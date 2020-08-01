شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات تفقدية لوحدات القليوبية الصحية للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتور سعاد حتاتة وكيل مديرية الصحة بالقليوبية ترافقها الدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية العديد من الوحدات الصحية في بعض الإدارات الصحية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في تلك الوحدات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتم خلال الجولة تم زيارة الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بطوخ والتابعة للإدارة الصحية بقليوب ثم الإدارة الصحية بشبرا غرب وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، إلى جانب الاطمئنان على أماكن إقامة الأطباء وهيئة التمريض والفريق الطبى في الوحدات الصحية.

كما تم المرور على قسم الأطفال المعثور عليهم بالإدارة الصحية بشبرا غرب والاطمئنان عليهم والعناية بهم.

وانتهت الجولة بزيارة لمستشفى حميات قليوب تحت التطوير والتي أثنت وكيل المديرية على الجهد المبذول في تطويرها حتى أصبحت مستشفى حميات يخدم قطاع كبير من سكان المحافظة وساهمت مساهمة كبيرة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.