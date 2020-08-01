شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: حملات مكثفة للرقابة على محال الذهب والفضة خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء مهندس عبد الله منتصر، مدير مصلحة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين، أن هناك لجان مشكلة لتكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب والفضة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من عدم التلاعب فى المنتجات المطروحة بالأسواق، خاصة وأن هذه الأيام يزداد فيها معدلات إقبال المواطنين على شراء منتجات المعادن الثمينة، كما سيتم تكثيف الرقابة على المحلات على محطات الوقود، لمطابقة طلمبات هذه المحطات بالمواصفات القياسية.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين قد بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسية العطاء على كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب .

وقامت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية باستقبال خطاب ضمان من الشركة الفائزة بالمناقصة بقيمة 25% من القيمة التقديرية لتنفيذ المشروع ، حيث اعتمد فحص العروض على تحديد 100 محدد بناءً على كراسات الشروط، وأن كل محدد عبارة عن التزام الشركة بمعايير ومواصفات فنية معينة ومدى التزام وتوافر هذه المعايير لدى الشركة فى تنفيذ المشروع، وحتى نجحت الشركة فى فحص العرض الفنى اشترط ألا يقل عدد المحددات لدى أى شركة ترغب فى تنفيذ المشروع عن 80% من هذه المحددات، وبعد الانتهاء من فحص كافة العروض الفنية من خلال لجنة مشكلة من المصلحة، تم ترسيه المناقصة على احدى الشركات لبدء التنفيذ .

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