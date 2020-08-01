شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إيه عن الكروس فيت يا مرسي.. لو ناوي تلعب رياضة اعرف أجدد تريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الفترة الماضية رياضة الكروس فيت، كأحدث تريند بين الشباب الراغبين في ممارسةا لرياضة، وأصبح يقبل عليها الكثيرون، وفي هذا التقرير نتعرف بشكل أوضح وأقرب على تلك الرياضة وفوائدها ولماذا يقبل عليها الشباب.

وتساعد رياضة الكروس فيت في بناء العضلات، ودخلت حديثاً إلى وطننا العربي وانتشرت العديد من المجموعات والصالات الرياضية والمدربين المتخصصين فيها.

وقال محمد عماد الدين، لاعب منتخب مصر لكرة السرعة أنه حصل على العديد من البطولات خلال مشواره الرياضي، وأدرك تماما أن التميز في أي رياضة أساسه الأول هو اللياقة البدنية، وبممارسته لرياضة الكروس فيت، اكتشف قدرتها الفائقة على دعم اللياقة البدنية للمتدرب.

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وأضاف عماد الدين أن الكروس فت هو مزيج من ٤ ألعاب، وهم الكارديو والسويدي ورفع الأثقال والجمباز، موضحا ان الفتيات أكثر إقبالا عليه.