شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بكين فى القاهرة يحتفل بالذكرى الـ93 لجيش التحرير الشعبى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، بالذكرى الـ93 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، قائلا :" في العام الجاري، وأثناء إكمال المهام العسكرية، لعب الجيش الصيني دورا مهما في مكافحة وباء "كوفيد-19" والفيضانات في جنوبي البلاد".

وقال السفير الصينى بالقاهرة، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يوافق اليوم الذكرى الـ93 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني. على مدى السنوات الـ93 الماضية، حقق الجنود الصينيون انتصارات رائعة، وفي العام الجاري، وأثناء إكمال المهام العسكرية، لعب الجيش الصيني دورا مهما في مكافحة وباء "كوفيد-19" والفيضانات في جنوبي البلاد".



السفير الصينى بالقاهرة

ومن جهة أخرى قال السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن الصين ومصر تتعاونان منذ بدء أزمة فيروس كورونا، معتبرا أن التضامن والتعاطف بين البلدين يجسد مدى قوة العلاقات بين البلدين.

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وأضاف السفير الصينى فى مؤتمر صحفى أنه بعد انتهاء الأزمة ستكون العلاقات أكثر إشراقا وستشهد تعزيز للتعاون فى كافة المجالات.

وأشار إلى أن الرئيس الصينى شى جين بينج عقد قمة شارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعهد خلالها بتوفير اللقاح للدول الإفريقية بمجرد تطويره بسعر مناسب.

وأضاف أنه التقى قبل أيام وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، لمناقشة كيفية تنفيذ ما اتفق عليه الرئيسين الصينى والمصرى، لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات حول مكافحة كورونا والتعاون بين الصين ومصر حول تطوير وإنتاج اللقاحات ، مؤكدا أن السفارة الصينية تدعم التعاون بين الشركات الصينية والمصرية المعنية فى هذا المجال، قائلا إن هناك مفاوضات ومشاورات بين الشركات من الجانبين معربا عن أمله وجود نتائج مرضية . وقال إن يتمنى أن يساعد اللقاح الصينى الأصدقاء فى مصر.

وحول معرض الصين الدولى للاستيراد، أكد السفير أن فيروس كورونا لم يؤثر على انعقاد المعرض، حيث من المقرر أن يتم تنظيمه فى الموعد المحدد فى شهر نوفمبر المقبل. وأضاف أن الأعمال التحضيرية للمعرض تتقدم بشكل سلس ومستمر بمشاركة الكثير من الشركات فى الدول المختلفة.