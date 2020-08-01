شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عاطف ينشد في حب الرسول على أنغام "البنت الشلبية" لفيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل المنشد مصطفى عاطف، ضيف لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأنشد"عاطف" في حب الرسول صلى الله عليم وسلم، أنشودة "خبر البرية"، باللغة العربية والأندونيسية، على أنغام أغنية البنت الشلبية للمطربة "فيروز".

Advertisements

أكد "عاطف" عبر اللايف أنه وبسبب تطويره للإنشاد استطاع أن يصل بصوته إلى العديد من البلدان العربية وغير العربية، حيث سافر منذ أن كان في السادسة عشرة، لينشد في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العديد من البلدان مثل، أندونيسيا وماليزيا، هونج كونج، الشيشان، كازخستان، لبنان، السودان، جنوب أفريقيا، وكان أول عربي يرفع الآذان في موسكو، بروسيا.

كما أوضح أنه تمت مهاجمته أيضا بسبب إدخاله للموسيقى في الإنشاد، مشيرا إلى أنه ثبت على موقفه، وتحمّل هذه الانتقادات، لأنه كان يعلم ويفهم هدفه من وراء ذلك، وهو التطوير، فهو يريد أن يصل لكل فئات المجتمع، وينشر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من التسامح والأخلاق والرحمة والتسامح بطريقتهم، وبلسانهم، فهو يغني للجيل الحالي وبطريقته، ولا ينشد في حب النبي صلى الله عليه وسلم لأجيال في زمن سابق.

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.