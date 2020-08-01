شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق حديقة حيوان بني سويف.. والمحافظ يوجه بمتابعة غلق الحدائق وكورنيش النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان فؤاد، مدير حديقة حيوان بنى سويف، ان الحديقة مغلقة أمام الجمهور، في العيد، وسيتم دراسة فتحها من قبل الوزارة عقب عيد الاضحى وان الحيوانات الموجودة بالحديقة من أسود وضباع وقرود وزواحف متعافية تماما ،ولم يحدث أي نفوق في الحيوانات ويتم متابعتها طبيا ،ويحصلوا على الغذاء في المواعيد المقررة لها، مشيرة إلى ان وباء كورونا وإغلاق حديقة الحيوان، أعطى فرصة قوية للحيوانات للحصول على إجازة «من الجمهور ستساعدهم على الانتعاش وفرصة قوية لهم على زيادة قوتهم وحيويتهم قبل عودة الحديقة إلى العمل وقالت ان الزواحف تحصل على الغذاء المخصص لها في الصيف وقالت ان هناك ولادات جديدة ظهرت في الحديقة في الماعز الجبلى الموجود بالحديقة في فترة الاغلاق.

وكان محمد هانى، محافظ بني سويف قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، بتكثيف المرور بالشوارع الرئيسية والميادين لمنع أية تجمعات محتملة للمواطنين، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أية احتفالات خلال العيد بالحدائق أو المتنزهات على منطقة الكورنيش بالمراكز التي يمر بها نهر النيل.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أن ثانى أيام عيد الاضحى المبارك«شهد غلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة، وطريق الكورنيش من خلال مديرية الأمن، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية مخالفة لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية، لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين بمناسبة العيد، وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.