شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يمنع الاحتفال بعيد الأضحى في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختفت مظاهر عيد الأضحى في محافظة شمال سيناء، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث فضل أغلب المواطنين الاحتفال بالعيد في مشاهدة التلفاز بالمنازل وعدم الخروج إلى الشوارع.

واقتصرت مظاهر العيد على تقديم التهاني عبر الرسائل النصية للهواتف المحمولة أو عن طريق المكالمات الهاتفية عن طريق استخدام المحمول والهاتف الأرضي.

وخلت المقاعد والدواوين الخاصة بالقبائل والعائلات في مناطق العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء من المهنئين بالعيد من أبناء القبائل والعائلات الأخرى والأصدقاء والمعارف، واقتصرت على تواجد المحلية «أصحاب المقعد أو الديوان».

واستمر إغلاق الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ العامة بمركزي العريش وبئر العبدمنعًا لأي تجمعات، حيث قامت قوات الشرطة بإغلاق مداخل الحدائق والمنتزهات والشواطئ بالمصدات الحديدية تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

بدوره، أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور.

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