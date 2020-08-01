شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد بشمال سيناء بعد ارتفاع درجة الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، السبت، حيث يسود المحافظة خلال ثان أيام العيد طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد في مختلف المستشفيات والوحدات الطبية والمراكز الحضرية، تحسبًا لأية إصابات بضربات شمس أو أي أعراضٍ مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، مشيرًا إلى التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية بلاغات لحالات مصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري والتعامل معها فورًا.

وشدد وكيل الوزارة على الحرص على عدم المشي في الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، مع الإكثار من شرب الماء أو السوائل، وارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة وخاصة القطنية، وعند الشعور بالتعب يجب الراحة في مكان جيد التهوية والظل، بجانب اخذ الحيطة لمن يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكري بعدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضًا لضربة الشمس.

بدوره، أكد مصدر مسؤول بشركة الكهرباء بشمال سيناء، أنه تم إعلان درجة الاستعداد في جميع قطاعات الكهرباء على مستوى المحافظة، والمرور الدوري على محولات الكهرباء، منعًا لحدوث أي طوارئ قد تؤدي إلى قطع التيار الكهربائي خلال فترة العيد.

وأضاف مسؤول في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتدخل السريع حال حدوث أي طارئ خلال أيام العيد، مشيرًا إلى إنتظام ضخ مياه الشرب في مختلف الحياء والتجمعات وفقًا للبرنامج اليومي دون تغيير.

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