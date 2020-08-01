شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني أيام العيد.. «القليوبيه» خالية من مظاهر الاحتفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الهدوء بمحافظة القليوبية في ثاني ايام العيد حيث خلت مظاهر الإحتفال من الزحام بمناطق الكورنيش والحدائق العامه والتي تم غلقها امام الجمهور امام الجلوس وتم فتحها للتمشية فقط خاصة في بنها والقناطر الخيرية وشبرا وخلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية بالقليوبية من الزوار لليوم الثاني في إطار قرارات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات.

وقامت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بالإشتراك مع قوات الشرطة بإخلاء المواطنين من مركب سياحي متوقفة داخل مجرى نهر النيل أمام المعهد الدينى بشارع كورنيش النيل لعدم حصولها على تراخيص وتفتقد كافة شروط السلامة حفاظا على أرواح المواطنين من الخطر طبقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة

وقال اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة في تصريحات صحفية أنه يوجد لجان متخصصة تجوب شوارع وطرق الوحدات المحلية والمدينة أيضا لرصد أي خروقات ومخالفات للقانون والتى من شأنها الحفاظ على أهالينا المواطنين من كافة الأضرار

وناشد رئيس المركز والمدينة بعدم مخالفة القانون والإلتزام بالاشتراطات واللوائح في كافة المجالات لعدم تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين للقوانين وذالك بهدف فرض هيبة دون وساطة أومحسوبية.

Advertisements