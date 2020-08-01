شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة مار جرجس ببني سويف: الوفد الكنسي لم يقابل مدير الأمن بالمحافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جرجس وهيب، عضو مجلس إدارة كنيسة مار جرجس ببنى سويف، إن الوفد الكنسي الذي زار المحافظة أمس لتقديم التهنئة لمحافظ بنى سويف بعيد الأضحى لم يلتق مدير أمن بنى سويف في ديوان عام المحافظة، مضيفا أن المحافظ اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية في المقابلات مع الشخصيات العامة كلها التي جاءت لتقديم التهنئة بالعيد، وخاصة ارتداء الكمامة ووجود زجاجات كحل والتباعد الاجتماعى.

وكان الدكتور محمد هاني غٌنيم محافظ بني سويف استقبل اول يوم عيد الاضحى، «بمكتبه» وفدًا من القيادات الكنسية ببني سويف ضم: الأنبا «اسطفانوس»أسقف ببا،القمص «باسيليوس الأنبا بولا» دير الأنبا بولا «والقمص» فام الأنطونى «دير الأنبا أنطونيوس»، القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، والقس أكرم ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية، والقس اسطفانوس ممثلاً عن مطرانية بني سويف.

وذلك في حضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعقيد وفقى سعد المستشار العسكري للمحافظة وتقدًم وفد القيادات الكنسية بمختلف طوائفهم بالتهنئة للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وكافة قيادات وأبناء بني سويف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن شعب مصر دوما يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التي تعكس الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها والتي كانت وستظل دائما حائط قوى وسد منيع أمام كافة محاولات الفرقة وكيد قوى الشر والإرهاب.

وكان اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف الجديد، مدير أمن بنى سويف، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج اللازم.

وكان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استقبل بمكتبه اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكرى للمحافظفة، ووسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأعرب المحافظ عن تقديره لمدير الأمن وحرصه على تقديم التهنئة في أول أيام العيد، مثمناً الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا في ظل أجواء من الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون.

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