شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تفتح باب العزاء في ضحية «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنشأت جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، صفحة على الموقع الرسمى للجامعة لتكون بمثابة دفتر عزاء للدكتور أحمد عبد العزيز عيسى، أستاذ التاريخ الحديث، وكيل كلية الآداب جامعة دمنهور، الذى توفى أول أيام عيد الأضحى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء نص الدعوة للمشاركة كما يلى: «رحل اليوم الجمعة الموافق 31/ 7/ 2020 عن عالمنا، الأستاذ الدكتور احمد عبد العزيز عيسى، أستاذ التاريخ الحديث، وكيل كلية الآداب جامعة دمنهور، عن عمر يناهز 46 عامًا، وشغل الراحل عدة مناصب بالكلية، منها علي سبيل المثال لا الحصر رئيس قسم التاريخ بالكلية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب منذ الثانى من يوليو2018 وحتى وفاته، وكان رحمه الله محكمًا بلجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو اتحاد المورخين العرب، وله العديد من المؤلفات العلمية.. ونعي العديد من أساتذة وطلاب جامعة دمنهور الفقيد عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدين بأنه مثالا يُحتذي به في مكارم الأخلاق، كما كان عونا للجميع، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته».

ودعا الدكتور محمد أبو على، أستاذ علوم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة دمنهور محبى الفقيد الراحل إلى المشاركة بما يشعرون به من خير تجاه زميله الراحل وكيل الكلية الراحل، قائلاً «أستحلفكم بالله أن تودعوه بما يليق به وبكم وبعلمكم، وأرجو أن تكون كل التعليقات علي الرابط التالي ليسهل جمعها بين دفتي كتاب لتأبين الدكتور أحمد عبدالعزيز عيسي».

http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/pages/ArtsNews.aspx?id=13720&fbclid=IwAR33SjZhB6b4oZksYycRK91Jl84SviF8FVt3fyTVdErN4ry_FuXp6rvFTdo

جامعة دمنهور تتلقى العزاء الألكترونى فى وكيل كلية الآداب