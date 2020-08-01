شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس النواب: 3 أزمات تحاصر شاطئ الموت بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب في الاسكندرية، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تعقد جلسة ثانية لمناقشة أزمة شاطئ النخيل، أحد شواطئ الإسكندرية التي تتبع منطقة العجمى ويبدأ من الكيلو 20 طريق الإسكندرية مطروح وينتهى عند الكليو 21 بحي العجمى غرب المدينة، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث جرى مناقشة الأزمة داخل اللجنة في جلسة أولى قبل العيد.

وأضاف النائب، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه في عام 2018 غرق 16 فرد في يوم واحد وفي عام 2020 غرق 11 فرد في يوم واحد مشيرا إلى أن أزمة شاطئ الموت تتلخص في ثلاثة محاور أساسية، هي المشكلة الإدارية،والمشكلة الفنية، والمشكلة الأخلاقية مشيرا إلى أن قرية النخيل تقع على مساحة 220 فدان تم تسليم الأرض لجمعية 6 أكتوبر في عام 1993 والقرية لها شاطئ طوله حوالي 1700 متر من حدود محافظة الأسكندرية البحرية التي تبلغ 65 كيلومتر وتم سحب الشاطئ من الجمعية وعودته للمحافظة في شهر مارس 2020.

وتابع:«المشكلة الإدارية تتضمن في أن جمعية 6 أكتوبر الأن دون مجلس إدارة رسمي بل مجلس تيسير أعمال وهناك مشاكل بالجملة عند السكان في النظافة والرصف والصرف والكهرباء والإنارة والحراسة والأمن والبوابات والبناء المخالف، والحل يكمن في تحويل القرية من التعاونيات إلى وزارة التنمية والعودة إلى محافظة الأسكندرية أما المشكلة الفنية فانه بعد التشاور مع المتخصصين والجهات والمؤسسات في المنطقة فهناك خلل واضح في مشكلة التكريك للشاطئ وكذلك وجود مصرف الصرف الزراعي غرب النوبارية مما يؤدي للنحر في الشاطئ والدوامات المائية القاتلة خاصة أن حجز شاطئ النخيل حاجز متقطع».

وأوضح أن المشكلة الأخلاقية تكمن في التقصير الواضح في إدارة ملف القرية والتعدي الدائم على الأراضي وتشويه المكان بالمحلات وعدم استجابة المواطنين للتحذيرات بعدم النزول إلى الشاطئ حيث تكررت حالات الغرق«.

وأشار «الشريف» إلى أنه بحسب تصريحات الدكتور حسام مصطفي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان فإن الجمعية لديها رصيد مالي إيراد مصروفات يقدر بـ3.5 مليون جنيه ولديها وديعة صيانة قيمتها 39 مليون جنيه وأنه سيتم إنهاء عمل حاجز حديدي خلال شهر فضلا عن تنقية جدول الأعضاء من 58 ألف عضو إلى 12 ألف فقط وإسقاط عضويات 2019 بالإضافة إلى أنه سيتم انتخاب المجلس الجديد للجمعية خلال شهور.

وأكد النائب أنه سيتم عقد جلسة أخرى، عقب العيد مباشرة لمعرفة ما تم من أعمال وتقديم ملف كامل عن القرية وإنهاء مشكلة الشاطئ فنيآ مع المقاولين العرب وإداريا مع المحافظة.

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