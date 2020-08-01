شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مجازر فى الإسكندرية تستقبل 799 ذبيحة فى أول أيام العيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامي عبدالغنى عبدالرسول مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية ونقيب الأطباء البيطريين، إن المجازر الثلاثة المخصصة لاستقبال وذبح الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثة بالمجان استقبلت 799 ذبيحة في أول أيام العيد الجمعة.

وأوضح «عبدالرسول» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الذبائح الـ 799 تنوعت ما بين عجول أبقار وجاموس وضأن وماعز وجرى ذبحها بالمجان للمواطنين بمجزر ابو قير والمجزر الآلي للحوم بزاوية عبدالقادر في العامرية ومجزر كلية الزراعة في ابيس دون دفع أي رسوم حكومية.

وشدد على محلات الجزارة بضرورة الذبح داخل المجازر الحكومية، والكشف عليها بواسطة أطباء بيطريين متخصصين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وعدم الذبح خارجها حتى لا يتم تطبيق قرار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية رقم 511 لسنة 2020 والخاص بمنع الذبح في الشوارع.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تتولى تكثيف الحملات التفتيشية، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تتم بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وفي حالة المخالفة يتم غلق للمحل أو المنفذ لمدة 60 يوما وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.

وأكد أن المديرية وضعت خطة نوبتجية خلال أيام العيد، ووضع خطة لأقسام احتياجات المجازر والتفتيش على اللحوم، والحفظ والتبريد، موضحا أن الاستعدادات التي تجرى بالمجازر تتمثل في العمل على صيانة خطوط الصرف، وصيانة خط طرد السبلة بالمجازر، وصيانة الأختام، وصيانة الآلات والمعدات مشيرا إلى أنه سيتم انتداب عددا من الأطباء البيطريين حتى انتهاء أيام العيد، على أن يعودوا إلى أماكن عملهم الأصلية بعدها، كما جرى زيادة عدد زجاجات المادة السرية المستخدمة في ختم اللحوم، بجانب صيانة الأختام المستخدمة في ختم اللحوم.

فيما أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، ترافقه جاكلين عازر نائبة المحافظ، وقيادات مديرية الطب البيطرى، جولة على مجزر أبوقير شرق المحافظة لمتابعة عمليات الذبح والتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات.

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محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف يتابع مراحل الذبح بمجزر ابوقير

محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف يتابع مراحل الذبح بمجزر ابوقير

محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف يتابع مراحل الذبح بمجزر ابوقير

محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف يتابع مراحل الذبح بمجزر ابوقير