شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتدرائية الإسكندرية» تضع 8 ضوابط لاستئناف القداسات الإلهية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الاسكندرية، 8 ضوابط مشددة لاستئناف صلوات القداسات الإلهية بمختلف الكنائس الأرثوذكسية على مستوى الإسكندرية والتى يتجاوز عددها 100 كنيسة موزعة على القطاعات الأربعة (شرق وغرب ووسط والمنتزة)، تزامناً مع الفتح التدريجي للصلوات داخل الكنائس تزامنا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم الالتزام بها شريطة دخول الكنائس وحضور القداسات الإلهية.

وقال القمص ابرام ايميل، وكيل عام كاتدرائية الاقباط الأرثوذكس في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، أن الضوابط تتضمن على كل فرد يريد حضور القداس الالهى يأتى معه الكمامة وعدم خلعها إلا عند التناول فقط وزجاجة كحول وللسيدات الإيشارب الخاص بهن وللرجال اللفافة الخاصة بهم كما يوصى بضرورة إحضار زجاجة مياه خاصة لصرف التناول.

وأكد «ايميل» على ضرورة عدم التقبيل بعد صلاة الصلح على ان يتم الاكتفاء بالانحناء بدلاً عن التقبيل للروف الصحية الحالية والمغادرة بعد التناول مباشرة كما شدد على ضرورة عدم لمس الأيقونات المقدسة داخل الكاتدرائية والكنائس الاخرى فضلا على التزام كل شخص بمكانه المخصص له وعدم التحرك نهائياً منه.

واختتمت الكاتدرائية ضوابطها بالتأكيد على الاقباط بضرورة الالتزام بهذه التعليمات حفاظاً على سلامتهم.