شكرا لقرائتكم خبر عن القوي العاملة: صرف 3.2 مليون جنيه منحاً لـ 3208 عمال غير منتظم بالوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح أحمد حسن طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من الثلاثاء المقبل 4 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2020 من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 3208 عامل غير منتظم سوف يصرفون 3 ملايين و 208 آلاف جنيه.

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