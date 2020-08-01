شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سكرتير لجنة شئون كهنة الوجه القبلى.. والبابا تواضروس يُعزى أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى القمص أبرآم القمص سمعان، كاهن كنيسة الشهيد مار فام الجندي بأبنوب التابعة لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وسكرتير لجنة شؤون الكهنة لقطاع الوجه القبلي، أمس، وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن صلوات التجنيز سوف تقام بكنيسته، صباح اليوم السبت، برئاسة الأنبا لوكاس وعدد محدود من كهنة الإيبارشية إلى جانب أسرته، نظرًا للظروف الحالية.

وأوضحت الكنيسة، أن البابا تواضروس الثاني يتقدم بالعزاء للأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة – وفاة - الأب القمص أبرآم القمص سمعان، ويلتمس عزاء سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

يذكر أن، القمص أبرآم القمص سمعان كاهن كنيسة الشهيد مار فام الجندي بأبنوب، يبلغ من العمر 56 عاما، وولد في أول يناير عام 1965 ودُعِي إلى خدمة الكهنوت منذ 31 سنة، وسيم بيد الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية الحالي يوم 25 أغسطس 1989، ونال رتبة القمصية يوم 8 نوفمبر 2004.