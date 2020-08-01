شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يزيل أجزاء مخالفة بعقار فى الحى الأول بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، شن حملة مكبرة أسفرت عن إزالة أجزاء مخالفة بالقطعة (72 بالحى الأول بالتجمع الخامس)، وذلك لمخالفة البناء بعد تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مخالفة البناء تمثلت في قيام مالك القطعة باستكمال الروف بالكامل، وبناء دور كامل آخر، مشيراً إلى أنه تم التوجه للقطعة أثناء البناء، وقام المالك بغلق باب الفيلا، ومنع رجال الجهاز والشرطة المختصة من القيام بمهامهم، وعلى الفور تم تصعيد الأمر للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات، وإزالة الأدوار المخالفة.

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وأضاف غنيم أن الحملة أسفرت عن تنفيذ الإزالة بنجاح، وذلك بقيادة المهندسة سلوى بيومى" نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس"، وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، مشيراً إلى أنه تم إزالة الأدوار المخالفة بالكامل، كما تم رفع عدادي كهرباء لوحدتين بنفس المبنى وذلك لمخالفة تغيير النشاط وتحويلهما من سكنى إلى إداري.

وأوضحت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، أن مخالفة تغيير النشاط تمثلت في قيام مالك القطعة بتقسيم البدروم لـ3 وحدات إدارية وتجارية بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة للمالك من الجهاز، وتم إزالة جميع الحوائط المخالفة بالبدروم.

جدير بالذكر، أن الحملة تمت بإشراف مباشر من المهندس أمين غنيم، وقيادة المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبحضور المهندس احمد فراج، مدير عام التنمية بالتجمع الخامس، والمهندس إسلام عادل، رئيس لجنة الإزالات، والمهندس عمرو عبدالمنعم، رئيس الحي، ومسئولى أمن الجهاز بالتجمع الخامس، وقيادات الجهاز من الإدارات المعنية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة.