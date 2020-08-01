شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الأنبا شاروبيم أسقف قنا للإيبارشية بعد شائعات إقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيبارشية قنا، عودة الأنبا شاروبيم أسقف الإيبارشية، بعد تغيب وخلوة بسب الحالة الصحية.

وقالت الإيبارشية: "نسجد للرب شكرا علي عودة أبينا وراعينا وحبيبنا حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها إلى الإيبارشية بسلام".

وبعد إشاعات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حول إقالة الأنبا شاروبيم، أعلن مجمع كهنة إيبارشية قنا، فى 23 يوليو الماضى، أن الأنبا شاروبيم، يدير شئون الايبارشية وعمله الرعوى من خلال تواصله مع بعض الأباء أثناء تواجده فى فترة إعتكافه وخلوته.

وأضافت الكنيسة في، بيان ، "أن مجمع كهنة الإيبارشية بقنا ينفي جميع الشائعات الخاصة بنيافته والإيبارشية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى، والرجاء عدم الانقياد وراء الشائعات التى لم تتحرى الدقة فى نقل الأخبار، دمتم فى سلام المسيح ونعمته".

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وأكد القمص امونيوس فارس حبشي، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بقنا، أنه لا صحة لما تردد عن وحود استقالة للأنبا شاروبيم، لافتا إلى أن أمور الخدمة بالايبارشية مستقرة، داعيا الجميع إلى تحرى الدقة وعدم نشر أخبار غير صحيحة.

وفى 24 يوليو الماضى ، قال الأنبا شاروبيم، أسقف قنا: "يارب سلام لجميع أبنائنا الأحباء، فقط لإيضاح الأمور وللرد ‏على أفكار كثيرة متنوعة لسبب تعبي الجسدى وضعف مقدرتى لمتابعة مسئولية الإيبارشية، ‏طلبت مرات عديدة من قداسة البابا بإرادتى أن يسيم من يساعد فى المسئولية أو يتولاها كاملة، ‏وأخيرا اضطررت للاعتكاف لحين تكليف آخر بالمسئولية ولكن طالت الفترة وحدث كل هذا ‏الاضطراب فى الميديا.‏

وأضاف الأنبا شاروبيم، فى رسالته التى نشترها صفحة الإيبارشيه على الفيس بوك، لكل من ‏أحب أو تطاول و"أنا مسامح الجميع،" دون مراعاة المشاعر، ولهذا ومن أجل محبة أولادى ‏وسلامتهتم وطمأنينتهم بنعمة ربنا سوف أعود فى أقرب فرصة إلى الإيبارشية والرب وحده ‏قادر أن يدبر كل الأمور وسلامي ومحبتي وصفحى للجميع".‏