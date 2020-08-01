شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: اعتماد رسوم 15 مدفن صحى للمخلفات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه تم اعتماد الرسومات التفصيلية لعدد (15) مدفن صحي للمخلفات، من إجمالى 24 مدفن يتم تنفيذها من خلال ميزانية 2019/2020، وذلك بمناطق "كوم أوشيم، ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وسنور بمحافظة بني سويف، والسويس ك 5 بمحافظة السويس، وشرم الشيخ والطور بمحافظة جنوب سيناء، وبدر بمحافظة البحيرة، ودار السلام بمحافظة سوهاج، والمدامود بمحافظة الأقصر، وادفو بمحافظة أسوان، والخارجة والداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وبلبيس بمحافظة الشرقية، والعريش بمحافظة شمال سيناء".

وأشارت وزارة البيئة، إلى أنه جارى متابعة التصميمات التفصيلية من قبل استشارى جهاز المخلفات لعدد(2) مدفن صحي بمناطق "سمسطا بمحافظة بني سويف، وشبرامنت بمحافظة الجيزة"، إلى جانب متابعة عدد(3) مدافن صحية بمناطق "الغردقة بمحافظة البحر الحمر، بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، مطروح بمحافظة مطروح"، والتصميمات التفصيلية لمدفن كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إلى جانب تصميمات المدافن الصحية بمناطق أبو عوف بمحافظة بورسعيد، وعدد 3 مدافن صحية بمناطق "العلاقي - سفاجا - مرسى علم ".

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وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت تم تنفيذ عدد من الإجراءات في مجالات البنية التحتية.

وكانت قد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن جهاز المخلفات يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بادارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الادارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها كما يهدف إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية فى مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها.