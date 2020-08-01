شكرا لقرائتكم خبر عن البكينى ولا البوركينى؟.. المايوه الشرعى ينتصر فى المعركة بقرار رسمى"فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل أثارها ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " منذ عدة أيام حول منع نزول سيدة بالمايوه الشرعى "البوركيني" في حمام السباحة الخاص بإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي..

وهنا أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة سبق وأن طلبت من المحافظات الساحلية بالتنبيه علي الفنادق و القرى السياحية الخاضعة لها بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة أو الشواطئ التابعة لها بالمايوه الشرعى "البوركيني" طالما أنه ليس مصنوعاً من أي مواد لها تأثير أو ضرر علي طبيعة المياه ولا يسبب آثاراً سلبية علي الصحة العامة ومطابق للمواصفات الصحية .

وقال شعراوي إن المحافظين علي تواصل مستمر مع أصحاب وملاك الفنادق والقري والمنتجعات السياحية الخاضعة تحت اشراف المحافظات، للتأكيد من تلك الضوابط والتي يتم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن .

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