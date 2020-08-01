شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحدد ضوابط فتح الكنائس بداية من الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن فتح الكنائس بشكل جزئى بدء من 3 أغسطس.
وقالت الكنيسة فى بيان اليوم السبت: "نشكر الله كثيرا للتناقص المستمر فى أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، طبقا للبيانات اليومية التى اصدرتها وزارة الصحة المصرية خلال الأسبوعيين الماضيين".
وتابعت: "بناء عليه تقرر السماح بالفتح الجزئى للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الأكليل والجنازات بداء من يوم الاثنين 3 أغسطسبما لا يزيد عن فرد واحد فى كل دكة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيان الصادر يوم 27 يونيو 2020، ويمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ويراعى أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس فى المدافن، ويستمر الفتح تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة فى حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات".
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