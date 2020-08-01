شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام العيد بسبب نسب الرطوبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ايمان شاكر، وكيل مركز "الاستشعار عن بعد" فى هيئة الأرصاد الجوية، إن نسب الرطوبة مرتفعة خلال الفترة الحالية فى القاهرة والوجه البحرى وتصل إلى 80 % أو أكثر وفى السواحل الشمالية تصل إلى 90 %، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة تزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن هناك ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، على معظم أنحاء الجمهورية بحوالى من درجتين إلى 3 درجات، حيث بدأ من أمس وأول أمس، وتصل درجة الحرارة فى القاهرة إلى 36 أو 37 درجة مئوية.

وأوضحت الدكتورة ايمان شاكر، أن الطقس يكون معتدلا على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحرى، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتصل درجات الحرارة فى جنوب الصعيد إلى 45 درجة مئوية.