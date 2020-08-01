شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط تدعو "إيلون ماسك" لاستكشاف مقابر بناة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الدعوة لإيلون ماسك، لزيارة مقابر بناة الأهرامات، واستشكاف الكتابات التى كشفت طريقة بناء الأهرامات العظيمة.

وقالت رانيا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، ردا على تغريدة إيلون ماسك، الذى قال فيها أن الأهرامات تم بنائها عن طريق الفضائيين :" أتابع عملك بالكثير من الإعجاب، أدعوك & Space X لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضًا للتحقق واكتشاف مقابر بناة الأهرامات، سيد ماسك ، نحن في انتظارك".



رانيا المشاط

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وغرد المهندس والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً إن الأهرامات المصرية بناها كائنات فضائية جاؤوا من أكوان أخرى.

وحسبما أشارت روسيا اليوم، أثارت التغريدة المقتضبة التي كتبها ماسك، ردود أفعال متبانية، تراوحت بين الحيرة والتأييد والمطالبة بالتوضيح والتفسير، لكن الملياردير لم يرد.