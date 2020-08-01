شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: قطارات العيد الإضافية مستمرة حتى 12 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد استمرار تشغيل القطارات الإضافية التى تم الدفع بها يوميا منذ 25 يوليو الماضى حتى 12 أغسطس الجارى من أجل إعادة المسافرين من محافظات الصعيد، حيث إن 4 قطارات مكيفة إضافية وقطارين عاديين تقوم برحلات يومية بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية الطبيعية.

والقطارات الإضافية التي يتم الدفع تعمل على خطوط الصعيد فقط، كما أن قواعد حجز مقاعد هذه القطارات هى نفس القواعد المعمول بها كل عام حيث يتم إتاحتها مقاعدها للحجز قبل السفر بـ 24 ساعة مع حجزها بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.

كانت جداول التشغيل للقطارات الإضافية شملت الدفع بها وتشغيلها منذ 25 يوليو الماضى قبل عيد الأضحى 8 قطارات مكيفة بينهم 4 ذهاب و4 عودة وتضم قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة اسوان 8:50 صباحًا، وقطار رقم 1935 مكيف محافظات يتحرك من محطة اسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

Advertisements

كما ضمت قائمة القطارات الإضافية قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة اسوان 12:00 ظهرًا، وقطار رقم 1937 مكيف محافظات يتحرك من محطة اسوان و 7:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 7:55 صباحًا، وقطار رقم 1938 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 6:50 مساءً ليصل محطة أسوان 7:20 صباحًا ويقوم يومى 30 و31 يوليو الجارى فقط.

وتتضمنت القطارات الإضافية قطار رقم 1939 مكيف محافظات يتحرك من محطة اسوان 9:40 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:30 صباحًا ويقوم يوم 29 يوليو الجارى فقط، وقطار رقم 1940 مكيف محافظات يتحرك من محطة الإسكندرية 9.50 مساء ليصل أسوان 1.35 ظهر اليوم التالى على أن يقوم يوم 28 يوليو الجارى فقط، وقطارمخصوص مكيف يقوم من محطة أسوان 9.40 مساء ليصل الإسكندرية 1.25 ظهر اليوم التالى على أن يقوم هذا القطار يوم 6 أغسطس فقط.

وتحوى القطارات الإضافية 4 قطارات مميزة (عادية) وهىقطار رقم 2202 مميز يتحرك من محطة القاهرة 9:15 صباحًا ليصل محطة اسوان 10:50 مساءً، وقطار رقم 2203 مميز يتحرك من محطة اسوان 8:50 صباحًا ليصل محطة القاهرة 9:50 مساءً، وقطار رقم 2204 مميز يتحرك من محطة القاهرة 3:20 عصرًا ليصل محطة اسوان 4:25 فجرًا، وقطار رقم 2205 مميز يتحرك من محطة أسوان 9:50 مساءً ليصل محطة القاهرة 2:25 ظهرًا.