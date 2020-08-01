الإسكان: إزالة "دور ونصف" مخالف بالحي الأول بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، شن حملة مكبرة أسفرت عن إزالة دور ونصف دور مخالف بالقطعة ( 72 بالحى الأول بالتجمع الخامس)؛ لمخالفة البناء بعد تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مخالفة البناء تمثلت في قيام مالك القطعة باستكمال الروف بالكامل، وبناء دور كامل آخر، مشيراً إلى التوجه للقطعة أثناء البناء، وقام المالك بغلق باب الفيلا، ومنع رجال الجهاز والشرطة المختصة من القيام بمهامهم، وعلى الفور تم تصعيد الأمر للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات، وإزالة الأدوار المخالفة.

وأضاف غنيم في بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ الإزالة بنجاح، بقيادة المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، مشيراً إلى أنه تم إزالة الأدوار المخالفة بالكامل كما تم رفع عدادي كهرباء لوحدتين بنفس المبنى؛ لمخالفة تغيير النشاط وتحويلهما من سكنى إلى إداري.

وأوضحت المهندسة سلوى بيومي، أن مخالفة تغيير النشاط تمثلت في قيام مالك القطعة بتقسيم البدروم لـ3 وحدات إدارية وتجارية بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة للمالك من الجهاز، وتم إزالة جميع الحوائط المخالفة بالبدروم.