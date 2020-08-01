اليوم.. بدء صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس من المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، بواقع ٥٠ جنيها للفرد داخل البطاقة التموينية حتى ٤ أفراد، بالإضافة إلى صرف نقاط الخبز عن شهر يوليو، من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن عمليات الصرف ستنتظم بشكل طبيعي بالرغم من إجازة عيد الأضحى المبارك، كما يعمل "السيستم" بشكل طبيعي، موضحة أن جميع البدالين وأصحاب جمعيتي صرفوا الاستعاضات قبل إجازة العيد.