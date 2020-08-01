تهنئتا السيسي للشعب المصري وخادم الحرمين الشريفين تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

سيطرت القضايا ذات الشأن المحلي على اهتمامات الصحف الثلاث "الأخبار والأهرام والجمهورية" الصادرة صباح اليوم السبت، أهمها تهنئتا الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود بعيد الأضحى المبارك.

ركزت الصحف الثلاث على تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الأضحى المبارك، عبر تدوينة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الرئيس السيسي- عبر التدوينة- أنه يتقدم لشعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك "أعاده الله على مصرنا الغالية وعلى كل أوطان العرب والمسلمين باليمن والعزة" داعيا الله تعالى في هذه الأيام المباركة "أن يشملنا برعايته وعنايته وأن ينعم علينا بالخير والبركة".

كما أشارت الصحف إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي، أمس، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لأخيه الملك سلمان أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

من جانبه، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل الخير والازدهار والتقدم.

كما هنأ الرئيس السيسي المملكة السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز بالتنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام، الذي واكب ظروفا استثنائية بسبب جائحة كورونا الأمر الذي يعكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل المسؤولية المقدسة بإقامه كبرى الشعائر الإسلامية ولتمكين المسلمين من أداء فريضة الحج بعد تطبيق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

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وفي الشأن المحلي سلطات الصحف الثلاث الضوء على عدد من الموضوعات منها، إفراج قطاع السجون عن 770 نزيلا تنفيذا لقرار الرئيس السيسي بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ومن الأخبار ذات الشأن المحلي أيضا، افتتاح وزير النقل المهندس كامل الوزير كوبري "أسنيت" باتجاه المنصورة بنها بمحافظة القليوبية، الذي نفذته شركه النيل العامة للطرق والكباري أمام حركة المرور، وسبق تشغيل اتجاه بنها المنصورة منه منذ عدة شهور، كما افتتح الوزير كوبري "دكرنس" بمحافظة الدقهلية أمام حركة السيارات والمركبات؛ تسهيلا على المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الوزير أنه يجري حاليا إنشاء طريق جديد في البر الشرقي من الرياح التوفيقى في المسافة من بنها حتى المنصورة، وتم البدء في المرحلة الأولى من بنها حتى ميت غمر ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 4 حارات، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة للقاهره 4 حارات.

ومازال الشأن المحلي أيضا محط نظر الصحف الثلاث مشيرة إلى تصريحات وزارة المالية بأنه تمت زيادة الكميات المطروح من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بنسبة 30% خلال عيد الأضحى بما يضمن عدم حدوث أي أزمات، موضحة أن هناك احتياطيات كبيرة من العملات المعدنية المساعدة لدى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تلبي احتياجات الأسواق والمواطنين على النحو الذي يسهم في تيسير حركة البيع والشراء.

وصرح رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة حسام خضر بأنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة بنسبة 50% منذ يناير الماضي ليصل حجم ​