حدث ليلا| الصحة تعلن بيان كورونا أول أيام العيد.. واعتقال مشبه به في قرصنة حسابات تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

3 أرقام مبشرة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا أول أيام العيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إخلاء مواطنين من مركب نيلي مخالف في نهر النيل بالقليوبية

أخلت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر، بالإشتراك مع قوات الشرطة، اليوم الجمعة، مواطنين، من مركب متوقف داخل مجرى نهر النيل أمام المعهد الديني بشارع كورنيش النيل، لعدم حصولها على تراخيص، وتفتقد كافة شروط السلامة، حفاظا على أرواح المواطنين من الخطر طبقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام العيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خلافات عائلية تنهي حياة سائق توك توك ممزق الجسد في البدرشين

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في مقتل سائق توك توك بمركز البدرشين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصر تدعو في الأمم المتحدة إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

دعا السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

Advertisements

للتفاصيل.. اضغط هنا

الحجاج يستعدون لأول أيام العيد دون تسجيل أي إصابات بكورونا

أكمل حجاج بيت الله الحرام، أمس الخميس، النفرة من صعيد عرفات على أفواج وفق البروتوكولات الصحية، متوجهين إلى مشعر المزدلفة لقضاء ليلتهم استعدادا ليوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

هجوم بقنبلة حارقة يتسبب في أضرار بكاتدرائية في نيكاراجو

قال رئيس المطارنة بعاصمة نيكاراجوا إن قنبلة حارقة أشعلت حريقا في كنيسة صغيرة شهيرة بكاتدرائية ماناجوا اليوم الجمعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأرجنتين تمدد الإغلاق حتى 16 أغسطس للحد من تفشي "كورونا"

مددت الأرجنتين، يوم الجمعة، إغلاقًا صارمًا في منطقة العاصمة بوينس آيرس حتى 16 أغسطس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية "تيلام".

للتفاصيل.. اضغط هنا

أمريكا تعتقل شابا مدبرا لعملية اختراق ضخمة لموقع تويتر

ألقت السلطات الأمريكية القبض على شاب، 17 عاما، في فلوريدا، متهمة إياه بأنه "العقل المدبر" لعملية اختراق ضخمة لحسابات شهيرة على تويتر، وخداع حقق له أكثر من 100 ألف دولار في غضون ساعات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أمريكا: وفيات كورونا بفلوريدا تحطم الرقم القياسي لليوم الرابع على التوالي

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتحطم بذلك الرقم القياسي لليوم الرابع على التوالي اليوم الجمعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا