مع توفير المسارات البديلة.. الداخلية تواصل منع توقف السيارات بطرق الكورنيش في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية بطريق الكورنيش على مستوى الجمهورية ورفع السيارات المتوقفة مع إخلائها من المواطنين.

وصرح مصدر أمني، أنه اعتبارا من أمس الجمعة، تم رفع السيارات المتواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن منع الانتظار بتلك الطرق.

وأضاف المصدر، أن إدارات المرور بمديريات الأمن تقوم بإغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، وتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المصدر بأن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل قائد السيارة المخالفة.