شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متابعة بحقول تقاوى الذرة لزيادة الإنتاج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان متابعة دورية حول حقول إنتاج تقاوى محصول الذرة لزيادة الإنتاج، عالية الإنتاجية والجودة، بما يساهم فى زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائى، مضيفا أن الحالة العامة للحقول جيدة وممتازة، ويتم تنفيذ كافة التوصيات الفنية السليمة، والممارسات الجيدة، وتطبيق البحوث العلمية الزراعية الحديثة فى كافة المعاملات.

وأضاف "خليل "، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك لجانا منتشرة من قبل معهد المحاصيل الحقلية على جميع الزراعات الصيفية، لزيادة الإنتاج، متابعا أن أهمية زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مشيرا إلى أن هناك حملة قومية بدأت لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، وهناك حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج.

وتابع مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أنه قام بجول تفقدية حول حقول انتاج تقاوى محصول الذرة بمحافظة الدقهلية، للاطمئنان على حالة المحصول، والتأكد من تنفيذ التوصيات والممارسات الزراعية الجيدة، وذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالاهتمام بانتاج تقاوى من المحاصيل الحقلية عالية الإنتاجية والجودة، بما يساهم فى زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائى، ورافق مدير المعهد خلال الجولة، الدكتور تامر عبدا لفتاح وكيل المعهد للإنتاج والدكتور حاتم الحمادى رئيس قسم بحوث الذرة، فضلا عن لجنة من الاداره المركزيه لإنتاج التقاوى، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.