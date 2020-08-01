شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مدير أمن بنى سويف إلى مستشفى الشرطة بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمنى بمديرية أمن بنى سويف، أنه تم نقل اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية _ مدير أمن بنى سويف إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، لإجراء الفحوصات، بعد الاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا.

كان مدير أمن بنى سويف قد زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، أمس الجمعة بمكتبه بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، و بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأعرب المحافظ عن تقديره لمدير الأمن، مثمناً الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا فى ظل أجواء من الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون.