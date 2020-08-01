شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مفاجئة لـ«تموين الإسكندرية» تكشف توقف 11 مخبزًا بلديًا دون إذن فى أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بمقر ديوان عام المديرية، أنه تم اكتشاف توقف 11 مخبزا بلديا عن العمل دون إذن مسبق من المديرية بالمخالفة للقانون.

وأوضح «سعدالله» أنه تم تشكيل 8 غرف عمليات فرعية بمقر الإدارات التموينية، لمتابعة أداء المنظومة التموينية طوال فترة إجازة العيد ورفع تقارير يومية للغرفة الرئيسية الموجودة بمقر المديرية برئاسته، لرفع تقرير يومى للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وشدد على تكليف الحملات الرقابية التموينية، بمتابعة المخابز البلدية من حيث إنتاج الخبز البلدى المدعم وصرفه للمواطنين دون أي مشاكل أو معوقات، كذلك المرور على محطات تموين السيارات ومتابعة الموقف والتأكد من عدم وجود أي مشاكل، والمرور على مستودعات البوتاجاز والاطمئنان على استقرار الوضع، كما يتم متابعة أسواق الخضر والفاكهة والتأكد من توافر جميع السلع والإعلان على الأسعار، والمرور على المجمعات الاستهلاكية ومتابعة توافر السلع الغذائية واللحوم.

وأوضح أن الحملات حررت 11 محضرا لمخابز بلدية متوقفة دون إذن مسبق من التموين، فيما لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية في أول أيام العيد أي مشاكل أو معوقات تؤثر على الوضع التمويني العام بالمحافظة، فضلا عن استقرار الوضع التمويني بالمحافظة.