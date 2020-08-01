شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى 17 مريضا بـ«كورونا» وتحويل 6 للتعايش المنزلى بـ«عزل العجمى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، في الاسكندرية، السبت، تعافى 17 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي حالات الشفاء التام من الفيروس حاجز 401 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وقال «مختار»، أنه تم ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى 98 حالة بعد تحويل 6 حالات جديدة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، وتضم المستشفى 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.