شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات توزع أقراصا مدمجة على مرشحى الشيوخ بتفاصيل بيانات الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، للانتهاء من توزيع الناخبين على لجانهم الانتخابية فى مراكز الاقتراع التى تم زيادتها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا العالمية.

وتسمح التحديثات التى تجريها الهيئة الوطنية للانتخابات للناخب بالاستعلام عن المركز الانتخابي ولجنة الاقتراع ورقم الناخب في الكشوف على موقع الهيئة الوطنية باستخدام الرقم القومي.

وأغلقت الهيئة قاعدة بيانات الناخبين ولم يسمح بالتعديل فيها إلا فى حالتين، أحدهما لإزالة المتوفين أو إضافة من صدر أهم أحكام بالإضافة للقاعدة أو ضده بالحذف وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع الأسرة الواحدة فى للجنة ومركز اقتراع واحد -إن امكن- لتسهيل عليهم فى الوصول لجانهم والتصويت.

يذكر أن الانتخابات تجرى لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس

Advertisements

ونظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، آليات أحقية المرشح الحصول على بيانات ناخبيه :

- يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول على بيان بأسماء الناخبين

- يكون ذلك فى شكل قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها.

- وذلك مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.

- ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم.