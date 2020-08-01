شكرا لقرائتكم خبر عن 77% من القراء يستبعدون التزام المواطنين بقرار غلق الشواطئ خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع التزام المواطنين بقرار غلق الشواطئ أثناء أيام العيد، استبعد غالبية القراء التزام المواطنين بقرار غلق الشواطئ أثناء أيام العيد. واستبعد 77% من القراء التزام المواطنين بقرار غلق الشواطئ أثناء أيام العيد، بينما توقع 23% من القراء التزام المواطنين بقرار غلق الشواطئ أثناء أيام العيد.

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