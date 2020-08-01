شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة على مجلس الوزراء عقب إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر عرض دراسة آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وناشدت وزارة الأوقاف المصلين بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المعلنة والمتبعة فيما يتعلق بصلاة الفروض الخمس فى المساجد بشكل عام والالتزام بصلاة الجمعة ظهرا فى المنازل بشكل خاص حتى يتم عرض دراسة فتح المساجد تدريجيا على مجلس الوزراء والإعلان عن تطبيقها.

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وكان الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ورئيس غرفة عمليات الوزارة، أكد أنه من خلال غرفة المتابعة المركزية لم تحدث مخالفة واحدة في أي مسجد من المساجد ولا من أي من العاملين بالأوقاف على الإطلاق ، وأن ما وجهت به الوزارة نفذه العاملون بها تنفيذا دقيقا ، فلهم جميعا كل الشكر والتقدير على ما بذلوه ويبذلونه من جهد في الحفاظ على حرمة بيوت الله عز وجل وما تقتضيه مصلحة الدين والوطن معا .