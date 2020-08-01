شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة: السياحة الخليجية تنتظر انتظام حركة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على المانسترلى، عضو غرفة شركات السياحة، إن عودة السياحة الخليجية لمصر تعتمد على انتظام حركة الطيران بين بلدان المنطقة، لافتا إلى أهمية السياحة الخليجية لمصر وفى مقدمتها السوق السعودى الذى يحتل المرتبة الأولى عربيا تصديرا للسياحة. وأكد عضو غرفة شركات السياحة لليوم السابع أن السياحة الخليجية ستعود قريبا إلى أقوى من المعدلات التى كانت عليها، مشيرا إلى أن مصر تحظى بمكانة سياحية مهمة لدى السائح الخليجى، مقارنة بالأسواق الاخرى المنافسة فى المنطقة.

وأشار المانسترلى إلى أن معدلات الحركة السياحية منذ فتح السياحة الدولية مبشرة للغاية، ومصر أثبتت تفوقها السياحى عالميا، لافتا إلى أن القطاع بالكامل لم يكن يتوقع أن يتم استئناف الحركة السياحية بهذه السرعة، حيث استقبلت شرم الشيخ والغردقة الوفود السياحية منذ اليوم الاول لفتح الطيران.

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وكان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أجرى اتصالا هاتفيا مع مجد شويكة وزيرة السياحة والآثار الأردنية، حيث بحثا تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة، فى ضوء حرصه على التواصل مع نظرائه من وزراء السياحة فى الدول العربية والأجنبية المصدرة للسياحة إلى مصر وخلال الاتصال استعرض الوزيران الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى تتبعها البلدان منذ استئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع.

كما تمت مناقشة الوضع الراهن الذى يمر به العالم وتداعيات أزمة فيروس كورونا على كافة القطاعات خاصة القطاع السياحى، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال السياحة. ومن جانبه أكد الدكتور خالد العنانى على أن مصر ترحب بالسائحين الأردنيين فى بلدهم الثانى مصر.

كما أشارت وزيرة السياحة والآثار الأردنية على عمق العلاقات بين مصر والأردن، حيث إنها علاقات تضرب بجذورها فى التاريخ منذ القدم، مؤكدة أهمية التنسيق والتعاون فى المجال السياحى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.