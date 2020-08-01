شكرا لقرائتكم خبر عن مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع فى ثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود مديرو الأمن، اليوم السبت، ثان أيام عيد الأضحى المبارك، جولات ميدانية في الشوارع، للتأكد من الانتشار الشرطي، ومراجعة خطط التأمين والتعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون، وخلق مناخ طيب للمواطنين خلال فترة العيد.

وعززت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، من خلال التواجد الأمني والشرطي المكثف في كافة المحافظات، لاسيما المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة.

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ودفعت أجهزة الأمن بارتكازات أمنية لتأمين البلاد، مع تحريك أقوال أمنية للربط بينها، وتكثيف التواجد الأمني بمحيط المتنزهات والحدائق والشواطئ، للتصدي لأية محاولات لمخالفة قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتؤمن قوات المسطحات المائية مجرى نهر النيل، وتلاحق أية محاولات لتحريك المراكب النيلية لمنع الزحام والاختلاط.

وتوجه شرطة التموين حملات مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، فضلاً عن ملاحقة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر خلال فترة العيد، لحماية صحة المصريين، وتحرير مخالفات تموينية.