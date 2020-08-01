اليوم.. العرض المسرحي "فركش لما يكش" بمسرح القاهرة للعرائس

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد مسرح القاهرة للعرائس، العرض المسرحي للأطفال "فركش لما يكش"، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت ثان أيام عيد الأضحى المبارك، مع الالتزام بنسبة حضور 25 % للجمهور وفقًا للإجراءات الإحترازية وإتباع التعليمات الإرشادية التي أقرتها وزارة الصحة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
"فركش لما يكش" إنتاج فرقة القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفني للمسرح، تحكي المسرحية قصة النمر "فركش" الذي يعاني حالة من الكسل والغرور وعدم الاهتمام بالعمل وممارسة الرياضة، وبات لا يأكل ولا يلعب مع زملائه من شدة غروره إلى أن هجرة أصدقائه ومضوا في حياتهم، وتتوالى الأحداث، يهدف العرض لنشر قيم التعاون ومحبة الآخرين، المسرحية من تأليف وإخراج شوقي حجاب.
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