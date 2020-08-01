أخبار مصر | الطيب يهنئ الملك سلمان بنجاح العملية الجراحية

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الطيب يهنئ الملك سلمان بنجاح العملية الجراحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تهنئته للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على خروجه سالما من العملية الجراحية.

وكتب "الطيب"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخروجه سالمًا بعد نجاح العملية الجراحية، داعيًا الله أن يُلبسَه ثياب الصحة وتمام العافية".

وتابع شيخ الأزهر الشريف: "كما أهنئ جلالته بنجاح تنظيم الحج هذا العام، وحرص المملكة على إقامة الفريضة، وتنظيم شعائر الحج بما يناسب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج".