شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لدعم مرشحى مستقبل وطن في انتخابات الشيوخ بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حزب مستقبل وطن فى مركز زفتى اجتماعا تنظيميا حاشدا لدعم مرشحى حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، وذلك بمركز شباب مسجد وصيف، بحضور أهالى القرية.

بدأ الاجتماع بتلاوة القرآن الكريم ثم السلام الجمهورى، وأكد سعيد عمر أمين الوحدة الحزبية بمسجد وصيف، على أهمية الألتزام الحزبي لدعم مرشحى الحزب الذين تم اختيارهم بعناية.

وقال مرشح الشباب المحاسب محمود أبوحسين: «على الجميع أن يشارك فى هذا العرس الديموقراطي لتأييد مرشحى الحزب»، وأوضح أن مركز زفتى من أهم المراكز على مستوى الجمهورية وأن قيادات الحزب تنتظر الكثير من الأهالى.

ووجه «أبوحسين» التحية للحضور، واختص المرأة، وأكد على دورها الهام فى الانتخابات القادمة، كما قدم زملائه المرشحين بنظام الفردى، وهم أحمد حماد والعميد إيهاب الهرميل والمهندس عمرو السعيد فهمى والكابتن أحمد شعراوى.

واختتم أبوحسين كلمته مؤكدا على الالتزام بأرقام المرشحين الخمسة، قائلا «كما هو معهود على مركز زفتى أن يكون الأول دائما».

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