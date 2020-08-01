شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لحوم الأضاحى لا تنقل عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن لحوم الأضاحي والأغذية لا تنقل عدوى كورونا، مؤكدة على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع أى عدوى عند التسوق أو شراء لحوم من الشوادر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وكانت كشفت وزرة الصحة والسكان،عن سلسلة من النصائح الهامة حول آليات التسوق الآمن في عيد الأضحى لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتى جاءت على النحو التالى . 1- الحرص الشديد علي شراء احتياجات المنزل فى أوقات غير مزدحمة 2- الحذر الشديد من لمس الوجة أثناء عمليات الشراء والتجول فى المتاجر 3- تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت مع الالتزام بغسيل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق Advertisements 4- ضرورة الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل على عن متر بينك وبين الأشخاص الأخرين. 5- ضرورة استخدام بطاقات الصراف الآلى إذا أمكن عند الدفع للمشتريات التى نقوم بالحصول عليها من المتاجر المختلفة 6- مسح المعلبات باستخدام المناديل المعقمة 7- الحرص الشديد على غسيل الخضار والفاكهة جيدا بالماء والخل مع تركها حتي تجف 8 -يجب الحرص علي عدم لمس المنتجات التي لن نقوم بشرائها . وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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