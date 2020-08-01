خطوات تساعدك فى الحصول على ميراثك الشرعى بالإجراءات القانونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الخدمات التى يقدمها ”الخليج 365”، لمساعدة القراء على معرفة بعض المعلومات القانونية التى يسأل عنها الجميع للحصول على الحق الشرعي. وفى الخطوات التالية نساعدك على الحصول على ميراثك الشرعي بالإجراءات القانونية، فيما يلي: وفى الخطوات التالية نساعدك على الحصول على ميراثك الشرعي بالإجراءات القانونية، فيما يلي: 1- القيام بإعلام وراثة أمام محكمة الأحوال الشخصية قسم المواريث بالبطاقة الشخصية، برفقة محامي وأحد أقاربها للتأكيد على أحقيتها في الميراث. Advertisements 2- تحرير محضر في القسم بالميراث المأخوذ عبر توكيل للمحامي يتضمن تفاصيل دقيقة عن الميراث من أراضي وعقارات وأموال لمنع التلاعب في حقها من الميراث 3 - في حالة الرفض تقوم النيابة العامة باستدعاء الأطراف الرافضة لمنح الميراث، ويتم الحكم بالتمكين لصالح الشاكية. 4 - تذهب الشاكية بقرار التمكين إلى القسم لأخذ قوة أمنية لتنفيذ القرار الصادر بحقها للعودة إلى العقار والأرض الزراعية محل النزاع لتمكين المرأة منها. 5- في حالة رفض تطبيق قرار التمكين يتم سجن المعترضين على منح الميراث 6 أشهر وتنفيذ عقوبة نص القانون بفرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه ومنح الميراث إلى الشاكية.

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